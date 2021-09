V Severni Koreji so v nedeljo sporočili, da so uspešno testirali novi model vodenega (manevrirnega) izstrelka. Po poročanju režimske korejske osrednje novinarske agencije (KCNA) je raketa dobri dve uri letela in krožila ter naredila 1500 kilometrov, preden je zadela tarčo v severnokorejskem morju. Tak radij je dovolj, da bi dosegla večji del Japonske in vse območje Južne Koreje, torej bi bila na udaru tudi ameriška vojaška oporišča v obeh državah. Menda bi tak manevrirni izstrelek lahko nosil tudi jedrsko konico.

Gre za prvi pomembnejši severnokorejski raketni poskus po marcu, ko je režim v Pjongjangu izstrelil dve raketi kratkega dosega. Tedaj je šlo nekako za odgovor na poziv novega predsednika ZDA Joeja Bidna k pogajanjem o odpravi jedrskega orožja. Avgusta pa so pristojni organi za nadzor jedrskega orožja v Združenih narodih sporočili, da je Severna Koreja zagnala jedrski reaktor severno od Pjongjanga, najbrž z namenom proizvajati plutonij.

»Orožje velikega pomena« KCNA trdi, da gre pri sedanjem »vodenem izstrelku dolgega dosega« za »strateško orožje velikega pomena«. Beseda »strateško« pomeni, da je izstrelek lahko opremljen z jedrsko konico. Takšen manevrirni izstrelek je drugačen od balistične rakete, ki večinoma zgolj sledi začrtani paraboli leta, saj se ga lahko usmerja ter pospešuje njegovo hitrost tudi potem, ko je že v zraku, ker ima ves čas leta lastni pogon. Poleg tega lahko leti nizko in naravnost. Zaradi vsega tega se lahko izogne radarjem in obrambnemu sistemu. Jeffrey Lewis, ki je direktor programa za omejitev jedrskega orožja v vzhodni Aziji na kalifornijskem Inštitutu Middlebury, je za spletno stran Bloomberg dejal, da bi takšen izstrelek lahko odvrnil ZDA od napada na Severno Korejo: »Vojni načrt Severne Koreje je preventivni napad na ameriške sile v Južni Koreji in na Japonskem, če bi neposredno grozil vdor Američanov na severnokorejska tla. Vodene rakete imajo prednost v tem, da presenetijo nasprotnika, da se prebijejo skozi njegovo obrambo in so natančne.«