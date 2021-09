Seja se je danes nadaljevala, potem ko jo je predsednik odbora Branko Grims v torek brez pojasnil prekinil pred začetkom glasovanja o omenjenem predlogu novele. »Kot veste, lahko predsedujoči sejo karkoli prekine,« je danes svojo odločitev pojasnil Grims in dodal, da je potreboval posvet s strokovnimi službami.

Zastraševalni učinek

Tina Heferle (LMŠ) je pred glasovanjem napovedala, da bo glasovala proti predlogu. Po njeni oceni gre pri predlagani spremembi za predrugačeno verzijo prvega zakona, s katero so predlagatelji »želeli doseči zastraševalni učinek pri tistih ljudeh, ki bi si drznili in upali spregovoriti in na glas kritizirati vladno politiko ali predsednika vlade«. Dodala je, da veljavni zakon kaznovanje dejanj, ki ga predvidevajo spremembe, že omogoča.

Kot je dejal Zmago Jelinčič (SNS), so verbalni in fizični napadi na poslance vse pogostejši in vse hujši. Poudaril je, da se v SNS sprva niso strinjali, da bi bile kazni višje za vse verbalne napade, a da se s predlogom po vloženih dopolnilih strinjajo. Napovedal je, da bodo v SNS predlog zakona podprli.

Heferletovo je z vložitvijo postopkovnega predloga zanimalo, ali je Jelinčič govoril v imenu celotne poslanske skupine ali zgolj sebe. Na torkovi seji odbora je namreč poslanec SNS Dušan Šiško napovedal, da bo poslanska skupina proti predlogu. »Ker ste pravnica, veste, da pri dveh enakovrednih zadevah kasnejša razveljavi prejšnjo,« je poslanki odgovoril Grims.

Nataša Sukič (Levica) je pojasnila, da bo oddala glas proti, ker gre po njenih besedah pri predlogu novele za ponovno uvedbo verbalnega delikta. Gre za določbo, ki bo sankcionirala državljane, ki si bodo drznili povzdigniti glas nad politiki, ne pa obratno, je ocenila.

Podporo zakonu pa je napovedala Anja Bah Žibert (SDS), ki je izrazila upanje, da se bo zakon izvajal, če bo sprejet. »Gre za to, kar se dogaja v družbi in temu je treba reči stop,« je povedala. Po njenih besedah verbalno in fizično obračunavanje s poslanici na ulici ni demokracija. »Če kdo misli, da je, potem ne ve, kaj je to demokracija,« je Bah Žibertova povedala v svoji obrazložitvi glasu.

V torek je sicer večina članov odbora podprla dopolnila, ki jih je vložila koalicija, tudi predlog glede globe za žaljenje in nedostojno vedenje, ki ga je razširila na vse.

Koalicijske poslanske skupine so sprva namreč vložile dopolnilo, ki je predvidevalo globo od 500 do 1000 evrov za tistega, ki »se prepira, vpije ali se nedostojno vede« do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov države in njihovih bližnjih. Takšno ravnanje bi bilo lahko obravnavano kot prekršek tudi, če bi ga na kraju osebno zaznala pooblaščena uradna oseba.

Predlagano dopolnilo je bilo deležno kar nekaj kritik. Koalicija pa ga je zamenjala z novim, po katerem so predlog razširili na vse. Z omenjeno globo bi tako po novem dopolnilu kaznovali tistega, ki se »v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, ki se nahaja na teritoriju Republike Slovenije, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve«.