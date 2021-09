V Italiji hišne preiskave nasprotnikov cepljenja

Italijanska policija je po vsej Italiji izvedla hišne preiskave pri domnevnih nasprotnikih cepljenja proti covidu-19, ki so načrtovali nasilna dejanja. Policija je na njihovih domovih in računalnikih zaplenila dokazni material, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila italijanska policija. Italijanska policija je preiskala stanovanja nasprotnikov proti covidu-19 v glavnem mestu Rim ter mestih Milano, Bergamo, Benetke in Padova. Italijanski nasprotniki cepljenja proti covidu-19, ki so znani pod oznako No Vax, nasprotujejo pa tudi protikoronskim ukrepom italijanske vlade, naj bi se dogovarjali prek spletnih klepetalnic. Policija domneva, da so nasilna dejanja nameravali uresničiti na svojih protestih. Med drugim so nasprotniki cepljenja v Italiji pozivali k blokadi železniških postaj po celotni državi, a se je na dejanskih protestih zbralo le nekaj demonstrantov.