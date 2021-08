SVIZ: testiranja naj krije država, sicer bomo stavkali

Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je pred začetkom šolskega leta in napovedano ukinitvijo brezplačnega testiranja na covid-19 v izjavi za medije ponovil stališče ravnateljic in ravnateljev, da mora vrtcem, šolam in dijaškim domovom dodatna sredstva za plačilo testiranj zagotoviti država. Če bi država na kakršen koli način skušala strošek prevaliti na zaposlene, se obeta splošna stavka.