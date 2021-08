Enostavne sladice so pripravljene so en-dva-tri, ponavadi brez zapletenih postopkov, pa še dobre so. Velikokrat je najenostavneje kar najboljše.

To čudovito poslastico lahko pripravite poleti, seveda pa tudi pozimi. Če pripravite še sadno spremljavo, poleti uporabite sveže sezonsko sadje, izven sezone pa kar zamrznjeno sadje – tega le pokuhajte, da dobite kremasto omakco, nato pa jo ohladite in postrezite s panakoto.

Za pripravo uporabite agartino. Ne le, da je agartina popolnoma veganska, saj se pridobiva iz alg, je še brez okusa in arome, pa še dosti lažje se uporablja in ne povzroča grudic, ki jih dobite pri uporabi želatine.

Najprej pa še nekaj odličnih in enostavnih sladic:

Kokosove kroglice s temno čokolado

Poletni petminutni kruhki s skuto in češnjami

Pečene breskve s sladoledom

Sladoled s piškoti in vročimi višnjami

Čokoladne rezinice

Pečen ananas z medeno omako

Pregrešen smuti z arašidovim maslom in banano

Še več sladic najdite pod oznako Sladice.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!