Pražen riž je zelo enostavna in zelo prilagodljiva jed. Za pripravo uporabite katero koli zelenjavo, lahko pospravite hladilnik in uporabite zelenjavo, ki se vam že dlje časa mota po njem. Od zelenjave le ne izpustite korenja, paprike (katere koli barve) in graha, nato pa dodajte, kar imate na razpolago: por, brokoli, cvetačo, grah, koruzo, šparglje …

Za pripravo skuhajte bel ali rjav riž, ki ga nujno ohladite ali pa uporabite riž, ki vam je ostal. Lahko pa razmišljate tudi tako daleč vnaprej, da enkrat, ko se spravite h kuhanju te jedi, skuhate več riža, ga razdelite na porcije in zamrznete za naslednjo uporabo. Če riž skuhate za uporabo še isti dan, ga dobro sperite pod tekočo vodo, nato pa res dobro odcedite, razporedite po krožniku in postavite v najbolj mrzel del hladilnika, nato pa tam pustite toliko časa, da v miru pripravite vso zelenjavo in solato. V tem času se ravno prav ohladi in osuši.

Pa dober tek!

PRIPRAVA

180 g riža

2 žlici (sezamovega) olja

2 stroka česna

1 mlada čebulica

1 majhen košček ingverja

1 korenje

1/4 brokolijeve glavice

1/2 (rdeče) paprike

80 g ali 1 mala konzerva kuhanega graha

80 g ali 1 mala konzerva kuhane koruze

2 žlici sojine omake

sol

poper

peteršilj

indijski oreščki ali arašidi

Riž skuhajte v osoljeni vreli vodi. Ko se skuha, ga prenesite na cedilo, dobro splaknite pod mrzlo vodo in odcedite. Razporedite ga na velik krožnik in postavite v hladilnik, da se še dodatno osuši. Lahko pa uporabite tudi riž, ki vam je ostal od katere druge jedi.

Korenje olupite in narežite na tanke rezine. Papriko narežite na majhne kockice. Brokoli narežite na zelo majhne cvetke, stebla pa nikar ne zavrzite, ampak ga previdno olupite in narežite na kolute. Česen narežite na lističe, mlado čebulo pa na rezinice, ingver pa olupite in naribajte. Grah in koruzo (če sta iz konzerve) odcedite. Če uporabite sveža, ju lahko malo pokuhate.

V veliki kozici ali voku segrejte olje in na segretem najprej prepražite korenje in papriko. Ko se malenkost zmehčata, dodajte brokolijeve cvetke in še nekaj minut pražite, da se tudi brokoli zmehča. Potem dodajte beli del čebule, ingver in česen in pražite še 2 minuti. Potem dodajte koruzo in grah in spet premešajte.

K zmehčani zelenjavi dodajte riž in dobro premešajte. Pražite še 2 minuti, potem pa dodajte sojino omako in premešajte. Zelenjavo nato razporedite ob rob ponve, v sredino dodajte še malo olja in nanj prelijte razžvrkljani jajci. Najprej malo počakajte, potem pa premešajte in nato popečeni jajci umešajte v zelenjavo. Riž z zelenjavo popoprajte, premešajte in poskusite ter dosolite, če je potrebno.

Popražen riž servirajte in okrasite z zelenim delom čebulice. Azijski pražen riž postrezite s krhljem limete, s katerim si lahko riž še dodatno popestrite.