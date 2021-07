Tisti ocvrti lignji iz vaše najljubše ribje restavracije so res dobri. Niso mastni, so ravno prav začinjeni in skorjica obdaja čisto vsak grižljaj. In s tem receptom lahko ravno tako dobre – če ne še boljše! – pripravite tudi doma. Ni zapleteno, le malo potrpljena potrebujete. To čisto preveč spregledano vrlino potrenirajte ob mokanju lignjev. Da bo skorjica objela čisto vsak grižljaj, morate čisto vsak posamezen grižljaj pomokati na obeh straneh. Oh ja, traja že dlje, kot če ves kup na enkrat vržete v moko, a se splača. Vzemite to kot časovno investicijo v uživanje v prihodnosti!

Pa še nekaj nasvetov za čudovite domače ocvrte lignje: • Da bodo ti lignji res najboljši, je poleg tega, da vsak kos lignja pomokate individualno, pomembno tudi to, da jih otresete odvečne moke in da jih pečete v več rundah, da se ob gužvanju namesto, da bi se cvrli, ne bodo kuhali. • Uporabite sveže lignje, lahko pa uporabite tudi zamrznjene. Te odtajajte v hladilniku čez noč ali pa v skledi mrzle vode. • Uporabite katero koli moko, najboljše kar polnozrnato, če jo imate. • Pečene lignje posolite šele tik pred postrežbo, da med cvrtjem ne bodo špricali. • Za crvrtje je najboljše repično ali sončnično olje. • Ti lignji so najboljši še topli servirani takoj po pripravi, zato priprave vnaprej ne priporočamo.