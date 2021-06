Osvežilna piña colada

Ta tropski koktejl je ravno prav sladek, zelo osvežujoč in pripravljen res hitro. Uporabite ananasov sok ali svež ananas, nato pa še kokosovo mleko, beli rum in po potrebi še javorjev sirup in led. Za tisto piko na i ga okrasite s svežo meto in slano karamelo. Postrezite ga takoj, ko ga pripravite, in uživajte v poletju!