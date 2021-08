Afganistanski sodelavci slovenske vojake prosijo za azil

Po odhodu slovenskih vojakov iz Afganistana so tam ostali civilisti, denimo prevajalci, ki so delali za Slovensko vojsko. Vsem sodelavcem Nata grozi smrt, saj so v Afganistanu na pohodu maščevalni talibani. Nekateri nekdanji sodelavci so Slovence že zaprosili za pomoč in na ministrstvu za obrambo preučujejo možnosti, da bi jim podelili azil.