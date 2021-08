V Sindikatu policistov Slovenije imen prizadetih policistov ne želijo javno razkriti, nam je pa predsednik sindikata Kristjan Mlekuš potrdil, da so se na sindikat v ponedeljek obrnili trije člani, ki so prejeli opozorila pred odpovedjo. Kot pravi Mlekuš, bodo opozorila pred odpovedjo še natančneje proučili, že pretekli teden pa so sprejeli sklep, da bodo nudili pravno pomoč vsem policistom (tudi tistim, ki niso njihovi člani). Poudarjajo namreč, da je opozorilo pred odpovedjo nezakonito, če ne gre za jasen razlog - hujšo kršitev delovnega razmerja. Kar pa je policistom, ki so se znašli v nadzoru generalne policijske uprave, težko očitati. »Kot kaže, gre za nedopusten pritisk na delo policije, ki lahko vpliva tudi na nacionalno varnost. Kdo bo sploh še upal sprejeti odgovornost, sploh v situacijah, ko se je treba odločiti v delčku sekunde,« opozarja Mlekuš.

Spomnimo, da v primeru ukrepanja policistov proti neonacističnim podpornikom vlade, ki so se 25. junija vrinili na protivladni protest, niti nadzor ni ugotovil nezakonitega ravnanja policistov, je pa vodstvo policije z generalnim direktorjem Antonom Olajem na čelu sklenilo, da bi morali policisti hkrati že na kraju ukrepati tudi proti najmanj štirim protivladnim protestnikom. Zato so policistom očitali diskriminatorno ravnanje, Olaj pa je zahteval tudi ugotavljanje odgovornosti vpletenih.

Podobno je Olaj zahteval tudi po končanem nadzoru policijskega varovanja državnega zbora. Ta je pokazal, da so policisti v začetku julija aktivno varovali poslance pred »anticepilskimi« protestniki pod vodstvom Anice Bidar, nekdanje sopotnice Andreja Šiška v skrajno desnem gibanju Zedinjena Slovenija, iz katerega je vzklila tudi Štajerska varda. Niso pa mogli preprečiti vpitja in pljuvanja proti nekaterim koalicijskim poslancem. Nadzorniki so sklenili, da policijska uprava Ljubljana ni ustrezno opravila nalog usklajevanja, usmerjanja, strokovnega pojasnjevanja in zagotavljanja strokovne pomoči, sektor uniformirane policije pa naj bi med drugim pomanjkljivo skrbel za prenos informacij glede spremljanja, analiziranja in ocenjevanja varnostnih razmer in ni izdelal ocene tveganja za policijske enote