Janša ponuja roko

Slovenskega premierja Janeza Janšo, njegovi svetovalci kljub vsem naporom ne morejo prepričati, da bi se prenehal oglašati prek twitterja in delati sramoto sebi in vsem Slovencem. Nazadnje se je osramotil v nedeljo, ko je ob aferi z belorusko atletinjo Kristino Timanovsko zapisal: »Krystsina is welcome in Slovenia.« Jasno, s samo idejo o sprejemanju športnic iz držav, v katerih vlada za 21. stoletje nerazumna diktatura, ni nič narobe. Je pa treba reči, da se na tak način diplomatskih zadev ne rešuje. Poljaki, ki so športnici ponudili azil in vso pomoč, so denimo to storili brez neumnega oglašanja po družbenih omrežjih.