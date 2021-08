Ko je postalo jasno, da bo obračun med Slovenijo in Nemčijo prvi četrtfinalni in da bo na sporedu že ob deseti uri dopoldne po japonskem času, so se košarkarji obeh reprezentanc bržkone prijeli za glavo in začeli brskati po spominu, kdaj so nazadnje igrali ob tako zgodnji uri. Verjetno jih je spomin popeljal do mladinskih ali celo kadetskih tekem, a so na koncu zagotovo prišli do spoznanja, da so pogoji enaki za vse. Edo Murić in soigralci so imeli tako budnico že ob 6.30 zjutraj, skupaj z Nemci pa po uvodnem sodnikovem metu niso delovali niti malo zaspano. Prav nasprotno, eni in drugi so se dobesedno razleteli po igrišču in hitro zaključevali napade. Takšen način igre je pisan na kožo Zoranu Dragiću, ki se je nekajkrat kot puščica izstrelil v protinapad, v enem izmed poizkusov pa celo zletel v klopi za košem, a hujšega ni bilo. Po uvodnem izmenjevanju v vodstvu je Slovenija zagospodarila na parketu, selektor Aleksander Sekulić pa je tako že zgodaj lahko v igro poslal igralce s klopi. Ko je Žiga Dimec na začetku druge četrtine zadel za plus 13, se je zdelo, da evropske prvaka čaka lahko delo, a je bil to račun brez krčmarja. Nemci so po zaslugi treh zaporednih trojk Maodoja Loja celo povedli za točko, a so Slovenci znali hitro odgovoriti, kljub temu pa imeli še naprej precej težav z agresivnimi Nemci.

Agresivno pa so v drugi polčas krenili tudi košarkarji v tokrat belih dresih. Še naprej je bil vroč Dragić, ki v prvem polčasu ob 12 doseženih točkah sploh ni zgrešil meta, izjemno delo pa je v obrambi opravljal Jaka Blažič, ki je spravljal Loja v obup. Slovenija je imela potek obračuna pod kontrolo, a kljub temu ni delovala povsem mirno. To se je kazalo predvsem v nenehnem pritoževanju pri sodnikih, ki so jim v tretji četrtini dosodili kar tri tehnične osebne napake (Blažič, Dončić in klop). Kakšnega večjega padca v igri moštva selektorja Sekulića to ni prineslo, ko pa sta se v zadnji četrtini razigrala še Luka Dončić in Klemen Prepelič in je prednost narasla nad 20 točk, je postalo dokončno jasno, da je Slovenija v polfinalu olimpijskih iger.

»Zelo težko je opisati emocije, ki jih doživljamo. Verjamem, da smo pričarali lepo jutro vsem Slovencem. Imamo še dve tekmi in dali bomo vse od sebe, da pridemo do kolajne. Tekma je bila zelo živčna, saj je bil velik vložek. Garaš celo poletje, nato pa ti lahko ena tekma vzame vse. Preveč smo se ubadali s sodniki, kar moramo zagotovo popraviti. A tudi na ta način smo si dvigovali motivacijo. Verjetno se še ne zavedamo, kaj nam je uspelo, a moramo ostati z nogami na tleh. Najslabše zdaj bi bilo, da bi bili četrti,« je po tekmi povedal Jaka Blažič, Luka Dončić pa je dodal: »Imeli smo malo težav, a znova pustili srce na igrišču. Smo med štirimi najboljšimi reprezentancami na svetu, kar je izjemno. To se ne zgodi vsak dan, morda enkrat v življenju. Moramo uživati v tem, se spočiti, naspati, nato pa že razmišljati o polfinalnem nasprotniku.«

Slovenija – Nemčija 94:70 (25:14, 44:37, 66:54)

Olimpijske igre, četrtfinale. Saitama Super Arena, brez gledalcev, sodniki: Zurapović (BiH), Bermudez (Mehika), Kallio (Kanada).

Slovenija: Rupnik, Nikolić, Prepelič 9, Murić 3, Tobey 13 (2-1), Blažič 9 (2-2), Hrovat, Dimec 5 (2-1), Dragić 27, Čančar 8 (5-5), Čebašek, Dončić 20 (2-2), selektor: Sekulić.

Nemčija: Bonga 9, Saibou 6, Lo 11, Giffey 10 (4-2), Wimberg 3, Voigtmann 6 (2-1), Benzing, Wagner 9 (4-4), Wang, Barthel 7, Thiemann 2 (2-2), Obst 7 (1-1) selektor: Rödl.

Prosti meti: Slovenija 13-11, Nemčija 13-10. Met za dve točki: Slovenija 28-19, Nemčija 25-12. Met za tri točke: Slovenija 35-15, Nemčija 38-12. Skoki: Slovenija 40 (31 + 9), Nemčija 28 (20 + 8). Osebne napake: Slovenija 20, Nemčija 20. Pet osebnih napak: Giffey (37).

Igralec tekme: Zoran Dragić (Slovenija).

Semafor: 8:8 (4. minuta), 23:12 (7), 29:21 (13), 38:34 (17), 51:39 (22), 56:42 (24), 60:50 (27), 71:59 (33), 85:63 (37).