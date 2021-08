V zalivskih državah je na rejverskih zabavah najbolj priljubljena droga kaptagon. Gre za amfetamin, ki ima podoben učinek kot viagra in premaga spanec. »Z eno tabletko,« pravijo rejverji, »lahko preplešemo celo soboto in nedeljo.« Če je sunitska Savdska Arabija velik nasprotnik šiitom naklonjenega Bašarja Al Asada, pa je savdska mladina v zadnjem desetletju precej pomagala sirskemu tiranu z uživanjem kaptagona. Za njegov režim je namreč ta droga pravi blagoslov, saj je postala glavni sirski izvozni artikel, potem ko se je gospodarstvo po letu 2011 sesulo zaradi državljanske vojne in mednarodnih sankcij. Samo lani so po ocenah ciprskega Centra za analize in raziskave (Coar) po svetu zasegli za okoli tri milijarde evrov kaptagona, ki je prišel iz Sirije. Največji zakoniti sirski izvoz so sicer olive, a v letni vrednosti okoli 100 milijonov evrov. S tihotapljenjem kaptagona pa se financira Asadov režim, ki ima ob veliki bedi Sircev zelo nizke davčne prihodke.

Sirija, ki ji že pol stoletja vlada družina Al Asad, je že v 90. letih na veliko služila s prodajo hašiša. Prava množična proizvodnja drog pa je stekla po začetku državljanske vojne leta 2011. Oficirji so kaptagon dajali svojim vojakom. Podobno so med drugo svetovno vojno amfetamin, od katerega je bil odvisen tudi Hitler, jemali pripadniki nemške vojske (tako je povsem razumljivo, da so v partizanskih filmih nemški vojaki prikazani kot krdelo zombijev).

Znanje o tem, kako se izdela kaptagon, so v Sirijo prinesli šiiti iz libanonskega Hezbolaha in tudi Hazari, šiiti iz Afganistana. Ne le Rusija s svojimi letali in helikopterji, tudi šiitske milice z vsega sveta, brez katerih Al Asad ne bi imel kopenske vojske, so mu pomagale do zmage. Hazari in libanonski šiiti pa so v Siriji po letu 2011 spodbujali tudi pridelavo hašiša.