Demokratska poslanka Cori Bush je petkovo noč prespala na stopnicah pred ameriškim kongresom. »Sem umazana, lepljiva, prepotena. Sem v istih oblačilih kot sinoči. Tako bo kmalu moralo živeti šest, sedem, enajst ali ne vem koliko milijonov Američanov, če česa ne ukrenemo,« je potem rekla v soboto na CNN, kamor je po poročanju te televizije prišla, ne da bi se preoblekla. Tokrat govor ni tekel o brezdomcih, pač pa o milijonih Američanov, ki za zdaj še imajo streho nad glavo, jo pa lahko kmalu izgubijo, ker kongres ni podaljšal moratorija za prisilne izselitve najemnikov, ki niso poravnali najemnine.

Moratorij je septembra lani še v času Donalda Trumpa sprejel Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) in se pri tem skliceval na zakon iz leta 1944, ki omogoča ukrepe za preprečevanje širjenja pandemij. CDC je tako približno tretjini ameriških gospodinjstev, ki živijo v najemniškem domu (okoli 44,1 milijona jih je, po podatkih organizacije NMHC), omogočil, da tam ostanejo, tudi če niso sposobna poravnati najemnine, če dokažejo, da je tako zaradi izpada dohodkov zaradi epidemije covida-19. Moratorij so potem še trikrat podaljšali in ga nadgradili z državnim programom pomoči najemnikom in najemodajalcem. Slednji pa so moratorij skušali razveljaviti na sodiščih in deloma jim je uspelo: vrhovno sodišče je junija razveljavitev sicer zavrnilo, a odločilo, da CDC ali samo vlada nimata pristojnosti za podaljšanje ukrepa, ampak mora moratorij dobiti potrditev v kongresu. To se ni zgodilo in včeraj je moratorij potekel.