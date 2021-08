Denarna sredstva in vloge slovenskih gospodinjstev na bančnih računih so precej višji od svetovnih trendov. Kot pojasnjujejo na Banki Slovenije, so konec leta 2020 približno polovico, to je 48,5 odstotka finančnih sredstev slovenskih gospodinjstev, predstavljale vloge in gotovina. Fotografija je simbolična. (Foto: Tomaž Skale)