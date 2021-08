V soboto okoli treh popoldne se je nad jugozahodnim robom Ljubljane dvignil gost oblak dima. Izkazalo se je, da je zagorelo na Cesti dveh cesarjev, kjer so se vneli odpadki.

Na kraju požara v Zbirnem centru Barje so posredovali gasilci iz ljubljanske poklicne brigade in prostovoljni gasilci iz devetih bližnjih društev. Policija je bližnje prebivalce pozvala, naj zaradi dima zaprejo okna in se ne zadržujejo v bližini požara, okoliški objekti pa na srečo niso bili v nevarnosti.

Gasilci so požar najprej omejili in ga do večera tudi pogasili. Pomagali so si tudi z gradbenimi stroji, s katerimi so prekopali tleče ostanke, in postavili požarno stražo. Na kraj požara je prišel tudi državni mobilni ekološki laboratorij, ki izvaja meritve ozračja, vendar večjega vpliva na okolje ni ugotovil. Povečano prisotnost trdih delcev so potrdili le v zraku v neposredni bližini požara.

Danes so si policisti ogledali kraj požara, popoldne pa so z ljubljanske policijske uprave javili, da je požaru najverjetneje botroval samovžig: »Prvi podatki kažejo na to, da je na deponiji prišlo do samovžiga na delu, kjer se hranijo kosovni odpadki, tako da škoda ni nastala, prav tako ni prišlo do nevarnosti za okolje,« je sporočil Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave. lp