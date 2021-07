Portret: Christian Schmidt, novi visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino

Bosna in Hercegovina bo z jutrišnjim dnem po dobrih dvanajstih letih dobila novega visokega predstavnika. Dolgoletni nemški poslanec Christian Schmidt se bo spopadel le s tegobami BiH in uresničevanjem daytonskega sporazuma ter tudi dvomi o legitimnosti svoje izvolitve. Pravi, da pri delu računa na podporo tujine, omenja svojo in ameriško vlado. Med glavnimi cilji pa omenja reševanje problemov mladih in povečevanje funkcionalnosti države.