Kot je povedala sogovornica, se je v kampanjo na različne načine vključilo vseh 35 vodilnih turističnih destinacij iz vseh štirih makroregij Slovenije, vse vidnejše institucije slovenskega turizma, prav tako številni turistični ponudniki. Močno podporo so kampanji namenili tudi slovenski mediji.

Letošnja kampanja še večji poudarek daje ozaveščanju o pomenu trajnosti in zagotavljanju varnih doživetij. Ponudniki so poskrbeli za varna in atraktivna doživetja, spodbudili smo jih, da to podprejo še s standardi in znamko Green&Safe, z uporabo komunikacijskih orodij, znaka in tudi posebne nalepke. Do danes se je za uvedbo standardov in uporabo znaka Green&Safe registriralo že skoraj 1000 ponudnikov.

Za uspeh kampanje je bilo ključno, da je slovenske goste nagovorila enotno, s krovnim sloganom ter skupno podobo, ki je v slovenski javnosti hitro postala prepoznavna, še posebno ključnik #mojaslovenija. Zdaj je objav s tem ključnikom skupaj s ključnikom #ifeelsLOVEnia že več kot en milijon. Prav tako je kampanja septembra 2020 prejela nagrado WEBSI spletni prvaki, in sicer prvo mesto v kategoriji turizem.

K prepoznavnosti kampanje so pomembno prispevali ambasadorji skupaj s turističnimi vodniki, ki so s posebnimi videopovabili prebivalcem Slovenije predstavljali različne konce Slovenije. Objavljenih je bilo 180 videopovabil. S tem je kampanja spodbudila tudi dodatna povezovanja v destinacijah, nove povezave, aktivacije za navduševanje Slovencev za oddih doma. V okviru kampanje so tako ob znanih turističnih destinacijah v ospredje prišli tudi manj izpostavljeni produkti in kraji.

Boni so pomembno prispevali k temu, da smo se Slovenci bolj kot sicer odločali za počitnice v Sloveniji. Po podatkih Eurostata so bile leta 2020 države Slovenija, Malta in Ciper edine članice Evropske unije, ki jim je uspelo povečati število prenočitev domačih turistov. Slovenija je s 33-odstotno rastjo dosegla najvišjo rast – torej za kar tretjino več prenočitev domačih gostov.

V lanskem letu sta bili izvedeni dve raziskavi o prepoznavnosti in učinkih kampanje Zdaj je čas. Moja Slovenija. Poudarila bi, da je kar 41 odstotkov anketiranih odgovorilo, da je kampanja v njih vzbudila ponos, da živimo v tako lepi deželi.

Letošnja kampanja še posebno izpostavlja aktivne počitnice na prostem, tako imenovani produkt outdoor. Gre za produkt, ki ima ogromno potenciala za čas okrevanja turizma, to je med pandemijo in po njej, zato bo outdoor tudi nosilna komunikacijska tema STO za prihodnji dve leti (2022 in 2023). Prav tako postaja zdravje vse pomembnejša vrednota, zato poseben poudarek namenjamo tudi turističnemu produktu zdravje in dobro počutje. Izjemno relevanten produkt je vezan na doživetja v mestih, torej mesta in kultura. V luči Slovenije kot nosilke naziva evropska gastronomska regija 2021 pa vabimo Slovence tudi k odkrivanju edinstvenih gastronomskih doživetij. Vodilne destinacije smo zato tudi pozvali, da v sodelovanju s kuharskimi mojstri ali pridelovalci iz njihovih krajev pripravijo kratka videopovabila z gastronomskimi obrazi, ki jih STO deli prek komunikacijskih kanalov, objavljeni pa so tudi na portalu tasteslovenia.si.

Slovenci veljamo za kar zahtevne goste, vendar se tudi z veseljem vračamo, če smo zadovoljni. Iz raziskav, ki jih delamo na STO, vemo, da potuje skoraj 90 odstotkov Slovencev, kar tri četrtine pa je takih, ki za dopust izberejo Slovenijo. Prav tako Slovenija med domačimi gosti pridobiva popularnost. Veseli nas tudi, da Slovenijo vidimo kot zeleno destinacijo, ki je idealna za sprostitev in sprehode v naravi in ima bogato velneško in zdraviliško ponudbo.

Drži. Smo izredno aktivni gostje – zanima nas vse, kar je v zvezi z rekreacijo in športnimi dejavnostmi, radi si ogledamo naravne znamenitosti, ljubimo pa tudi sonce in morje.

V prvi vrsti sprostitev, umik od vsakdanjega tempa in spoznavanje novih stvari. Radi tudi delimo svoje izkušnje z dopusta na družbenih omrežjih. Od začetka izvajanja naše kampanje Moja Slovenija (od lanskega maja) do zdaj na družbenih omrežjih objavljenih več kot milijon objav s ključnikom #mojaslovenija skupaj z #ifeelslovenia.