DeSUS: Jasnič potrdil politično trgovino z Janšo

Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je razkril, da se je pred tednom dni sestal s predsednikom vlade Janezom Janšo in s tem prispeval, da so odločanje o zakonu o demografskem skladu prestavili. Obenem je tako pomagal odpreti pot za podporo novemu ministru v državnem zboru in preživetje vlade Janeza Janše pred napadi opozicije.