Sladoled v teh vročih dneh ni zgolj sladica, postal je skoraj del osnovnih življenjskih potrebščin. V Izraelu pa je ta čas še veliko več. Sladoled je postal predmet politične razprave.

Multinacionalka Unilever, prehrambni gigant iz živilskopredelovalne industrije, se je namreč odločil, da ne bo obnovil koncesijske pogodbe za izdelovanje priljubljenega sladoleda Ben & Jerry's svojim izraelskim kooperantom. Tako namreč želijo v podjetju ustaviti prodajo sladoleda v izraelskih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu. Britansko podjetje namerava prodajo sladoleda v Izraelu vendarle nadaljevati, a zgolj na tistih območjih, kjer Palestinci ne pričakujejo ozemlja za svojo bodočo državo. Sladoled bo za izraelski trg poslej proizvajalo z drugim koncesionarjem, so sporočili iz podjetja.

Prodajo ustavili zaradi vrednot

Po odločitvi podjetja torej okoli 700.000 izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu ne bo več moglo uživati sladoledov Ben & Jerry's. Unilever je eno najvidnejših svetovnih podjetij, ki se je sedaj odločilo za bojkot izraelskih naselbin. Podjetje s sedežem v ameriškem Vermontu podpira socialno pravičnost, pravice LGBTIQ-skupnosti in gibanje Black Lives Matter. Za končanje prodaje svojih izdelkov v izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu so se odločili, ker je to v nasprotju z njihovimi vrednotami.

Tako je podjetje posredno postalo del civilnodružbenega gibanja BDS, ki se zaradi potekajoče okupacije zavzema za dezinvesticije tujih podjetij v Izraelu, za bojkot izraelskih izdelkov in sankcije proti Izraelu. Po izraelskem sklepanju tako imenovanih Abrahamovih sporazumov o normalizaciji odnosov z arabskimi državami je gibanje BDS izgubilo nekoliko zagona. Toliko bolj so bili ob odločitvi Unileverja sedaj zadovoljni. Dejansko je bil Unilever več mesecev soočen s pritiskom vermontskega gibanja za podporo Palestincem, ki so jih opominjali, naj podjetje ne prodaja sladoleda v izraelskih naselbinah.