Samo v piranski občini so v prvih šestih mesecih letos zabeležili 244.000 nočitev oz. 5,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V juniju so ustvarili 170.000 nočitev, kar je 60 odstotkov več kot junija lani in le 24 odstotkov manj kot v predkoronskem juniju 2019, je na skupni novinarski konferenci štirih turističnih organizacij navedel direktor Turističnega združenja Portorož Aleksander Valentin.

V prvih 18 dneh julija so ustvarili 91.000 nočitev, kar je 13 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Če so lani prevladovali domači gostje, pa se zdaj slika obrača in je razmerje med domačimi in tujimi turisti približno 50 : 50. Med tujci prevladujejo Avstrijci, veliko je tudi madžarskih, nemških in drugih gostov, manj pa Italijanov.

Štiri petine gostov v Izoli je slovenskih, sicer pa so hoteli dobro zasedeni. Večina ima zmogljivosti zasedene do jeseni, zasedenost pa je primerljiva z lansko. Predvsem izstopajo rezultati v koprski občini, kjer so ob odprtju novih turističnih zmogljivosti v prvi polovici leta ustvarili 51.000 nočitev oz. 50 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Več povpraševanja je tudi v Ankaranu, kjer po namestitvah sprašujejo zlasti slovenske družine in upokojenci.