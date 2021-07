Jasnič je Jurši odobril podporo Andrijaniču

V četrtek se bo sestal izvršni odbor stranke DeSUS in analiziral razplet v državnem zboru pred tednom dni, ko so prav poslanci DeSUS krojili potek dogodkov. Kot je znano, državni zbor ni potrdil kandidata za ustavnega sodnika, kar je bil poraz za vlado, nato pa so poslanci DeSUS omogočili imenovanje ministra za digitalno preobrazbo.