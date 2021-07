Preberite še: Ministra za digitalno preobrazbo potrebujemo, vprašanje je, ali je Andrijanič primeren kandidat

Andrijanič je kot ključni cilj, za katerega se bo zavzemal na položaju ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo, če bo imenovan, izpostavil v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi uresničiti čim več od prvih 40 rešitev za digitalizacijo, ki jih je strateški svet za digitalizacijo predstavil junija.

V prvi paket predlogov vključil rešitve za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva

Strateški svet, v katerem je po Andrijaničevih besedah 47 izjemnih strokovnjakov z različnih področij, ki imajo bogate izkušnje iz tujine, je v prvi paket predlogov vključil rešitve za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva. »Gre za 40 rešitev za četrto desetletje slovenske države, ki bo nedvomno digitalno,« je tako kot na junijski predstavitvi dejal tudi danes.

Med njimi je izpostavil ukrepe za državljane, kot so e-gradbeno dovoljenje, informativni izračun otroških dodatkov in davčni trajnik, kot tudi za podjetja - ti naj bi med drugim poenostavili poslovanje z državo ter spodbudili nastajanje startupov in kroženje možganov.

Na področju javne uprave in digitalne družbe se bo osredotočil na ukrepe, ki bodo poenostavili življenje državljanom in jim prihranili čas in živce pri poslovanju z državo, je obljubil.

Na področju zdravstva se bo lotil ukrepov, ki bodo s pomočjo naprednih tehnologij reševali življenja, skrajšali čakalne vrste in prihranili milijone pri javnem naročanju, na področju izobraževanja pa je med drugim napovedal uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. Državljanom bi ponudil digitalni bon za pridobivanje e-veščin, je dodal.

Z digitalnim bonom bi vsakomur omogočili enostaven in hiter dostop do teh veščin. Digitalizacija je namreč stvar celotne družbe, digitalne izključenosti pa ni opaziti le pri starejših, pač pa tudi pri mlajših državljanih. »Digitalizacija gre enostavno tako hitro naprej,« je opozoril.

Želi tudi digitalizirati čim večji del notarskih storitev, da jih bo mogoče čim več opraviti na daljavo. Z olajšavami pri dohodnini pa bi v Slovenijo privabil strokovnjake za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.