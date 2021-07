Prašiči, ki so bili pozitivno testirani, so prišli z ekološke kmetije v okrožju Spree-Neisse in majhne farme v okrožju Maerkisch-Oderland, blizu poljske meje. Gre za okrožji, v katerih so afriško prašičjo kugo doslej beležili pri divjih prašičih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Okoli prizadetih kmetij bodo postavili zaščitna in nadzorna območja. Afriška prašičja kuga sicer ni nevarna za človeka, se tudi ne prenaša na ljudi z uživanjem svinjine ali s stikom z živalmi.

Gre za hudo virusno okužbo, ki prizadene izključno prašiče, tako divje kot domače, in je zanje običajno usodna. Afriška prašičja kuga, ki izvira iz Afrike, se je v zadnjih letih razširila na dele Azije in Evrope.

V Nemčiji so prve primere z afriško prašičjo kugo pri divjih svinjah zabeležili lani. Takrat so države, vključno z Japonsko, Kitajsko, Južno Korejo in Singapurjem, prepovedale uvoz nemškega prašičjega mesa.

Kitajska se sicer od konca leta 2018 spopada z lastnim izbruhom afriške prašičje kuge, zaradi česar je v državi umrlo več kot 100 milijonov živali, kar je zvišalo ceno svinjine in posledično stopnjo inflacije v državi.