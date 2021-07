Mladi porazili korumpirano starikavo garnituro

In potem reče Andrej Vizjak, avtor sramotnega zakona, ki je bil na referendumu prav veličastno povožen: »Mislim, da se je referendum zlorabil in ugrabil za druge cilje, tudi politične, da so ljudje odreagirali čustveno, bodrilo se jih je z nekimi pamfleti…« In potem čisto zares pomislim, ali je za članstvo SDS res, kot se šepeta, določena zgornja meja IQ, ki je ni dovoljeno preseči, ker do nje pač seže predsednik?