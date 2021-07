Mark Simon Cavendish z vzdevkoma Raketa z otoka Man in Topovska krogla je kariero začel na velodromu, na katerem je osvojil tri zlate kolajne na svetovnih prvenstvih (2005, 2008, 2016) in olimpijsko srebro (2016). Ker se mu na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 ni uspelo dokopati do odličja, je dirkališčno kariero prekinil do leta 2015, nato pa v naslednjem letu blestel na velodromu na SP in OI. Kot cestni kolesar je kariero vzporedno začel leta 2005, že v prvi sezoni dosegel enajst zmag in izenačil rekord Italijana Alessandra Petacchija.

Po odličnih rezultatih v naslednjih letih se je leta 2016 začela kriza, potem ko je tistega leta na Touru dobil štiri etape in jih skupno zbral že 30. Sledili so številni padci, poškodbe, odstopi, telesni in besedni spopadi s tekmeci zaradi njegovega divjega načina vožnje v sprintih, denarne kazni in prepovedi nastopov, za nameček je avgusta 2018 doživel še zdravstveni šok, saj so mu zdravniki odkrili infekcijsko mononukleozo in herpesni virus. Zato pol leta ni tekmoval, o čemer je Mark Cavendish takrat dejal: »Podrl se mi je svet, bil sem v veliki depresiji. To so bili najtežji trenutki v mojem življenju. In prepričan sem bil, da je vsega konec.«

Šef Lefevere ni mogel verjeti Oktobra 2019 je podpisal enoletno pogodbo z ekipo Bahrain-McLaren, a le dva meseca kasneje je napovedal vrnitev v belgijsko ekipo Deceuninck-Quick-Step, za katero je že vozil med letoma 2013 in 2015. A šef ekipe Patrick Lefevere je bil glede veterana sprva skeptičen. »Ko sva se srečala po eni izmed dirk, sem ga povabil na razgovor v svojo pisarno. Dejal mi je, da ne želi na takšen način končati kariere in da bi se rad vrnil v našo ekipo. Povedal sem mu, da v naši blagajni ni niti evra, saj smo že porabili celoten proračun za sezono. Nato je sledilo njegovo neverjetno vprašanje, ali se nam lahko pridruži, če sam najde sponzorja, ki bo pokril njegovo pogodbo. To se je potem zgodilo. Moja glava je bila proti, a srce je govorilo drugače. Mark si nikakor ni zaslužil, da bi na takšen način sklenil kariero,« je dejal Lefevere. A če si Sam Bennett, lani nosilec zelene majice za najboljšega sprinterja na Touru, tik pred zdajci ne bi poškodoval kolena na enem zadnjih treningov, bi Cavendish letošnji Tour spremljal le po televiziji. Nepričakovano je postal sprinterski kapetan ekipe Deceuninck-Quick-Step in se po dveh letih odsotnosti vrnil v Francijo, že po prvi etapni zmagi pa je celotna ekipa jokala. »Že to, da sem tukaj, je zame neverjetno. Niti slučajno si nisem mislil, da bom še kdaj vozil na Touru, sploh pa ne, da bom dobil še kakšno etapo. Veliko ljudi ni verjelo vame, a na srečo so vodstvo in sotekmovalci moje zlate ekipe, najboljše na svetu,« je s solzami v očeh pojasnjeval Mark Cavendish, ki je na dirki po Sloveniji vozil že štirikrat, vendar ni dobil niti ene etape.