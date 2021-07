Skupina Dunking Devils je za tokratni podvig uporabila ogromno, osem metrov dolgo gugalnico, ki so na višini desetih metrov vpeli med drevesa. En nihaj je trajal kar šest sekund, na določeni točki pa so fantje leteli celo 15 metrov nad tlemi. Ker pod gugalnico ni bilo mogoče namestiti varoval, bi jih varovala v primeru zdrsa, je bilo ravno guganje najnevarnejši del podviga, je bil pa toliko bolj varen pristanek. Ta je sicer videti mehak, a fantje razlagajo, da so sile ob pristanku zelo velike. Za varno izvedbo podviga so zato pristajali na hrbet, ne noge.

Varni šele v zraku »Prvič smo našo orjaško gugalnico postavili pod most nad reko Savo. Tam bi tudi v primeru, da bi med guganjem zaradi kateregakoli razloga padel z gugalnice, pristal v vodi, kar ni nič hujšega. Tokrat pa med guncanjem ni bilo nobenega občutka varnosti. Pod gugalnico so bila le trda gozdna tla in če bi kdo padel, bi bržkone postal mrhovina. Med guncanjem te varujejo le tvoje noge, roke, trden oprijem in zaupanje v svoje telo. Zaupati pa moraš seveda tudi, da bosta gugalnica in mreža zdržali velike sile odskokov in pristankov. Ker smo počasi in premišljeno vse postavili sami ter gugalnico trojno preverili, to ni bil problem,« je pojasnil Maks Veselko, član Dunking Devils in akrobat DD Squad. »Zanimivo je, da smo bili akrobati tokrat zares varni šele, ko smo odskočili in poleteli v zrak nad cirkuško mrežo. Občutek nihanja med gozdnimi krošnjami pa je bil izredno zanimiv. Res smo doživeli gozd iz druge perspektive! V najlepšem spominu pa mi je ostal trenutek, ko sem oblekel kostum supermana in kot superheroj poletel skozi gozd. Bilo je res neverjetno. Čas se mi je ustavil,« je še dodal.