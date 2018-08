Za naslov Guinnessovega rekorderja sta se pomerila dva člana skupine Dunking Devils, profesionalna akrobata Matevž Pogačar in Tomaž Kranjec. Na podiranje rekorda sta se pripravljala zadnjih šest mesecev. Do sedaj je ta rekord, ki velja za najbolj prestižnega v disciplini akrobatskega zabijanja, držal britanec Jordan Ramos z 10.05 metra, Tomaž Kranjec pa je dolžino skoka izboljšal za celih 11 centimetrov.

Tekmovanje v podiranju rekorda je potekalo preteklo soboto na dogodku Cedevita 3x3 Ljubljana Challenger na Kongresnem trgu. Dunking Devils so že predali vse dokaze o uspešnem skoku organizaciji Guinness World Records in čakajo na uradno potrditev rekorda. To je sicer že drugi Guinnessov rekord, ki so ga domov odnesli Dunking Devils. Lani je namreč rekorder v najvišji salti z zabijanjem postal Maks Veselko, ki je ob salti preskočil 3,55 metra. Slovenska akrobatska ekipa že razmišlja o novih rekordih.