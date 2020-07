Danes malo po 16. uri je šest članov vodilne akrobatske skupine v svetu uprizorilo šov, ki je jemal sapo tako stanovalcem kot sosedom centra, ki so dogajanje z odprtimi usti spremljali od daleč. Dogodek je potekal skoraj v tajnosti, saj ga Petričeva ni želela obešati na veliki zvon, ker je bil pogoj za izvedbo primerno vreme in brez okužbe s koronavirusom v domu. Stanovalci, ki so v senci dreves in pod senčniki spremljali šov, so bili nad presenečenjem navdušeni in zagotovili so, da se jim naslednjič na trampolinu pridružijo tudi sami. Nov rekord pa je postavila tudi akrobatska skupina: prvič so nastopili pred gledalci, ki so skupaj šteli več tisoč let.