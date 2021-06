Italijanski predsednik Sergio Mattarella je ob 30-letnici samostojnosti predsedniku republike in prijateljskemu slovenskemu narodu namenil najlepše čestitke v imenu Italijanske republike in v osebnem imenu. Zapisal je, da državi bogatijo pogosti stiki na ravni civilne družbe in obeh avtohtonih manjšin v obeh državah. Izrazil je trdno prepričanje, da je pot, ki sta jo s predsednikom Pahorjem začrtala ob obisku v Trstu in Bazovici julija lani odprla nove perspektive v vse večjem enotnem nastopanju, kar velja poglobiti. Ob tem je Sloveniji zaželel uspešno predsedovanje Svetu EU, so navedli v Pahorjevem uradu.

Tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je v čestitki Sloveniji zaželel uspešno predsedovanje Svetu EU. Ob tem je izpostavil, da je razvoj odličnih dvostranskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo v zadnjih tridesetih letih pomembno pripomogel k blaginji in napredku ter k boljšemu razumevanju med državljani obeh držav. Poudaril je, da Avstrija zelo ceni tesno sodelovanje s Slovenijo tako na področju sosedske politike kot v okviru Evropske unije.

Predsednik Nemčije Frank-Walter Steinmeier pa je zapisal, da je 25. junij 1991, ko je prvi demokratično izvoljeni slovenski parlament razglasil neodvisnost države, pomenil tudi nov začetek odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo. Danes je sodelovanje naših držav na gospodarskem, političnem in kulturnem področju tesnejše kot kdaj koli prej, z izzivi našega časa pa se soočamo skupaj in solidarno, je poudaril po navedbah Pahorjevega urada.

Predsednica Slovaške Zuzana Čaputova je v čestitki zapisala, da prijateljski odnosi med Slovaško in Slovenijo temeljijo na skupnih vrednotah in partnerstvu v EU in Severnoatlantskem zavezništvu ter da verjame, da bomo še naprej gradili in krepili tesno sodelovanje. Češki predsednik Miloš Zeman pa je izrazil zadovoljstvo, da se medsebojni odnosi med Češko in Slovenijo dobro razvijajo tako dvostransko kot večstransko.

Pahor je ob državnem prazniku prejel tudi čestitke številnih drugih tujih voditeljev. Že sredi preteklega tedna mu je čestital ameriški predsednik Joe Biden, čestitko pa so mu doslej poslali še japonski cesar Naruhito, belgijski kralj Philippe, švedski kralj Karl XVI. Gustav, španski kralj Felipe VI., irski predsednik Michael D. Higgins, finski predsednik Sauli Niinistö, predsednik Švice Guy Parmelin, predsednik Romunije Klaus Iohannis, predsednik Bolgarije Rumen Radev, predsednik Alžirije Abdelmadjid Tebboune, predsednik Peruja Francisco Sagasti in drugi.

Čestitke Sloveniji so na družbenih omrežjih objavili tudi Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija.

V nekaterih državah pa so v barve slovenske zastave ob slovenskem državnem prazniku obarvali svoje znamenitosti. Med drugim sta v slovenskih barvah zasijala kip Kristusa Odrešenika na gori Corcovado v brazilskem Riu de Janeiru in fontana v grški prestolnici Atene, sta na Twitterju objavili slovenski veleposlaništvi v Braziliji in Grčiji.