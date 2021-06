Vreme: Povečini sončno, popolne in zvečer predvsem na severu in severovzhodu možna krajevna neurja

Danes bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastale krajevne nevihte, kakšna je lahko tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.