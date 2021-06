Laura Freudenthaler: Zgodba o duhu (Pivec, 2020) Avstrijka Laura Freudenthaler se slovenskim bralcem prvič predstavlja z Zgodbo o duhu. Osrednja junakinja, učiteljica klavirja Anne, si namreč vzame prosto leto, da bi se posvetila pisanju učbenika in lastnemu igranju, a njeno rutino izpodrinejo nove navade. V stanovanju, ki si ga že 20 let deli z možem Thomasom, se počuti čedalje bolj nelagodno, ko pa se v stanovanje priseli še neko dekle, pravzaprav nevidna prikazen, se Annina resničnost in domišljija zlijeta v eno. Prevod Tine Štrancar.

Muanis Sinanović: Beat v svetu (Lud Šerpa, 2021) Muanis Sinanović se je dodobra uveljavil tako v pesniškem kot esejističnem in kritiškem kontekstu. Po zadnji zbirki poezije Krhke karavane je tu esejistična prozna knjiga Beat v svetu, v kateri nas avtor iz ljubljanskih popelje tudi v sarajevska predmestja. Kot angažiran opazovalec pronicljivo zapisuje mimobežne trenutke in pogovore, denimo o svoji postsekularni religiozni izkušnji in zavedanju dvojne identitete, njegova knjiga pa tako premaguje stereotipe in razbija ustaljene vzorce.

Iva Bezinović - Haydon: Moja babica ne ve, kdo sem (KUD Sodobnost International, 2021) Slikanica Moja babica ne ve, kdo sem, ki jo je spisala hrvaška avtorica Iva Bezinović - Haydon, oriše nežen odnos med vnukinjo Emo in babico Zinko. Slednja začne nenadoma pozabljati, kje ima očala in kateri dan je, pa tudi druge dogodke in ljudi, zato pripoved otroke seznani s temo starosti in umrljivosti, pa tudi z idejo ohranjanja spomina in ljubezni. Domiselne ilustracije je dodala Hana Tintor, medtem ko je besedilo prevedla Jana Bauer.