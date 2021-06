Debeli rtič: Za izlet na morje vstali ob šestih zjutraj

»Morje!« so veselo zaklicali stanovalci DEOS Centra starejših Notranje Gorice. Najpogumnejši so z glavnega pomola na plaži Debelega rtiča skočili »bombico« v vodo. Kot so nam povedali, za nepozaben izlet na Primorsko in plavanje ni bilo težko vstati ob šestih zjutraj, tako da so že pred osmo uro smuknili v kopalke in preverili, ali še znajo plavati. Kot je povedala direktorica doma Ana Petrič, ki se trudi, da varovancem – če je le v njeni moči – izpolni še tako nenavadne želje, nekateri stanovalci niso bili na morju 50 let, zato jih je izlet še toliko bolj prevzel. »Gospod Zabret je podal idejo, da gremo na Debeli rtič, kjer je izzval v skoku v vodo animatorki Snežano in Sabino. Fizioterapevtka Barbara pa je poskrbela, da je lahko veselo čofotala na invalidskem vozičku tudi gospa Kobal,« je povedala sogovornica in dodala, da so vsi drugi stanovalci igrivo tekmovali v plavanju, brcanju, potapljanju in škropljenju z morsko vodo. Po treh urah čofotanja, malici in kavici v prijetni senci se je družba izletnikov vrnila v dom in med potjo sklenila, da plavalni izlet letos zagotovo ponovijo. vl