Kot so sindikalne centrale zapisale v današnjem sporočilu za javnost, z začudenjem in obžalovanjem spremljajo odnos vlade do socialnega partnerstva. Potem ko so več kot eno leto opozarjali na odsotnost socialnega dialoga, ignoranco sindikatov in na zgolj navidezno delovanje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so konec maja začeli bojkotirati udeležbo na sejah ESS, so spomnili.

Izpostavili so nekaj zanje najbolj perečih zakonov, ki so bili sprejeti brez socialnega dialoga, in sicer zakon o nacionalnem demografskem skladu, zakon o debirokratizaciji in paket davčnih zakonov.

Sindikati so v začetku junija na vlado naslovili poziv k sklenitvi dogovora, s katerim bi odpravili razloge in ponovno omogočili delovanje ESS v skladu z njegovimi pravili, sindikati pa bi se lahko vrnili za skupno pogajalsko mizo. »Vse do danes nismo prejeli niti odgovora vlade niti vsaj vljudnostnega odziva resornega ministra. Nasprotno, v tem vmesnem času se nadaljuje priprava zakonov, kot sta zakon o urejanju trga dela in zakon o dolgotrajni oskrbi,« so navedli.

»Ko postaneš za mizo nezaželen gost, ti žal ne ostane drugega kot dostojno izražati svoja stališča na druge načine - eden od teh so tudi mirni protesti,« poudarjajo v petih sindikalnih centralah - Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije in KNSS Neodvisnost.

Omenjene sindikalne centrale so podprle že protest konec maja, na katerem so opozorili na odsotnost socialnega dialoga, vlado pa pozvali, naj ponovno vzpostavi socialno partnerstvo in pravi socialni dialog. Pri teh prizadevanjih so jih, kot pravijo, podprli evropska združenja sindikatov, Mednarodna organizacija dela in Evropska komisija.

Ker se stanje do zdaj ni izboljšalo, se bodo sindikalne centrale udeležile tudi protesta proti vladi, ki bo v petek potekal v Ljubljani. »Pozivi naših članic in članov, da je čas za prave sindikalne proteste, saj dialoga že dolgo ni več, postajajo namreč vse glasnejši. Če bo vlada še naprej vztrajala pri zavračanju socialnega partnerstva in ignoriranju sindikatov, bomo sindikalne centrale, podpisnice te izjave, v jesenskih mesecih organizirale sindikalne proteste,« so napovedali.

Resno zaskrbljenost zaradi napadov na socialni dialog v Sloveniji je v pismu predsedniku vlade Janezu Janši izrazil tudi generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov Luca Visentini, so še navedli v sindikalnih centralah. Vlado je pozval, naj prekine s trenutno prakso ter oživi 30-letno tradicijo aktivnega posvetovanja in sodelovanja s socialnimi partnerji o vprašanjih trga dela in družbenih vprašanjih. Konfederacija je sicer že pozvala tudi Evropsko komisijo, naj z vlogo avtoritete poskrbi, da bo vlada prenehala s kršitvami pravil in standardov, na katerih temelji EU, so še zapisali sindikati v današnjem sporočilu za javnost.