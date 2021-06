Osem demokratov in dva republikanca se bodo na volitvah v New Yorku danes potegovali za kandidaturo svoje stranke na županskih volitvah 2. novembra. V največjem ameriškem mestu sta bila dva od zadnjih treh županov republikanca (Michael Bloomberg je bil za drugi mandat sicer izvoljen kot neodvisni), tokrat pa v njihovih vrstah sodeč po anketah ni kandidata, ki bi lahko posegel po končni zmagi. Zato bodo danes vse oči usmerjene v demokratsko tekmo – kdor bo tam slavil, bo veliki favorit, da 1. januarja prevzeme vodenje več kot osemmilijonske metropole. Sedanjemu županu, demokratu Billu de Blasiu, se izteka drugi mandat in ne sme več kandidirati.

Temnopoltih županskih kandidatov je še več, med ožjimi favoriti je tudi demokratska profesorica, aktivistka in bivša svetovalka de Blasia, Maya Wiley . Tudi njena zmaga bi bila nekaj posebnega – New York še nikoli ni imel županje. Izstopajoča kandidata sta še poslovnež Andrew Yang , ki je azijskega rodu in je pritegnil kar nekaj pozornosti lani kot predsedniški predstavnik demokratov, ter donedavna načelnica mestne komunale Kathryn Garcia .

Za zmago naj bi se resno potegovali zlasti štirje demokrati. Za rahlega favorita v anketah velja predsednik občine Brooklyn Eric Adams , ki bi bil v primeru zmage drugi temnopolti župan v zgodovini mesta po Davidu Dinkinsu v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Adams je nekdanji policist, kar je pomagalo njegovi kandidaturi, saj je zaradi naraščajočega nasilja in kriminala v mestu varnost glavna skrb za volilce kljub temu, da je New York utrpel hude ekonomske in siceršnje posledice zaradi epidemije. Marca letos je bilo v mestu še vedno milijon delovnih mest manj kot pred začetkom epidemije po podatkih ministrstva za delo države New York.

Prvič preferenčni glasovi

Napovedi so dodatno nehvaležne, ker bodo 110. župana velikega jabolka volili po novih pravilih. Vsak volilec bo imel na voljo do pet preferenčnih glasov, ki jih bo razvrstil na mesta od prvega do petega. Če nihče takoj ne bo dobil absolutne večine (če torej ne bo na več kot polovici glasovnic na prvem mestu), bodo iz štetja izločili zadnjeuvrščenega kandidata in med preostale kandidate porazdelili glasove kandidatom, ki so bili na teh volilnih lističih na drugem mestu. Če še vedno nihče ne bo imel večine, bodo izločili naslednjega zadnjega in tako naprej, dokler ne bo nekdo presegel 50 odstotkov plus en glas. Zaradi tega sistema je bil Adams zadnje dni vznejevoljen, ko sta Yang in Kathryn Garcia na shodih nastopala skupaj, Yang pa je javno pozival svoje volilce, nanj njo postavijo na drugo mesto. Adamsov tabor ju je obtožil, da sta se zarotila proti temnopoltim volilcem in da želita vzeti težo njihovim glasovom, je poročal New York Times, medtem ko Maya Willey njune poteze ni kritizirala.

Pri republikancih sta kandidata dva, ustanovitelj Zveze taksistov države New York Fernando Mateo ter radijski voditelj in ustanovitelj mednarodne prostovoljne organizacije za neoboroženo preprečevanje nasilja Angeli varuhi, Curtis Silwa.

Poleg varnosti so bile glavne teme v kampanji stanovanjska politika in brezdomci, usposobljenost za vodenje metropole, policijske metode in šolstvo. ba, agencije