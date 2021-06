"V prihodnjih mesecih bo naše življenje toliko bolj enostavno, kolikor višji delež prebivalstva se bo prostovoljno cepil," je v nagovoru delegatov na kongresu SDS v Slovenskih Konjicah izpostavil Janša.

Z vsemi odmerki je bilo doslej cepljenih 592.156 oseb oz. 28,2 odstotka prebivalcev, kažejo zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prvi odmerek pa je doslej prejelo 797.861 ljudi.

V Sloveniji cepijo s cepivi štirih različnih proizvajalcev. Cepivi proizvajalcev Moderna ter Pfizer in BioNTech temeljita na mRNK tehnologiji, cepivi proizvajalcev AstraZenece in Johnson & Johnson pa sta vektorski cepivi. Doslej je bilo največ oseb cepljenih s Pfizerjevim cepivom, s katerim so nedavno začeli cepiti tudi otroke.

V zadnjih tednih so cepilni centri omogočili tudi cepljenje brez predhodnega naročanja z napovedanimi termini za posamezna cepiva.