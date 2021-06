Da številčnost gledalskega podmladka upada. In se namenili pobrati še zadnji veliki izkupiček, dokler se še da pogajati na račun nogometnega »hypa«. Generacije, ki jim je najpomembnejša postranska stvar, se redčijo, konkurenca najpomembnejših postranskih stvari se pa veča. Kdo bi lahko bil prvak? Angleži so zanimivi. Pustimo to, da sem stari privrženec dolgih otoških žog. A letos imajo v sebi nekaj otročje blesavega. Malo so na glavo, nekaj znajo in pa srečo bi znali imeti. Sicer pa Ukrajinci. Tako lepo, kot igrajo oni, ne igra nihče. V dveh tekmah so dali več podaj s peto, kot se jih je dalo videti v vseh ligah Petice v celi sezoni. Madžarska – Francija je sicer prva vikend tekma. Madžari na svojem terenu vnovič igrajo z največjimi favoriti za naslov po občem videnju. Francozi se z malim Kantejem, ki je Gatuso in Pirlo v enem ter se obenem že zdaj zdi največji kandidat za igralca prvenstva, dajejo vtis dobre organiziranosti in taktične discipliniranosti. Zato je kvota na vsaj tri gole skupno spodobnih 1.80. A to bi se lahko zgodilo tudi tako, ker bi zadeli tudi Madžari.

V drugi tekmi se bodo poparjeni Nemci na domačem terenu soočili s Portugalci. Nemci nimajo nekih talentov, jih je pa pričakovati izjemno vnete. Na drugi strani Portugalci takšne tekme znajo zadušiti, kar navaja na manj od 2.5 gola skupno, kot na remi. Pa vendar se zdijo domačini bližje dvojnemu znaku. Sploh če bodo začeli z Wernerjem. Večjega števila golov se zdi, da ni pričakovati tudi v tekmi Španija – Poljska. Tako nedomiselnih in neodločnih Špancev, kot so se predstavili do zdaj, že dolgo ni bilo videti. Na drugi strani Poljaki podobno kot Švicarji delujejo prečitano in zdelano. A za zmago Španije je na voljo zgolj koeficient 1.35, tudi za zmago s hendikepom pa zgolj 1.88. Pa še nujen ni, kar usmerja proti kombiniranemu poskusu na zmago Špancev z manj od treh golov skupno, za kvoto 3.15. In še Švica – Turčija. Dve relativno stari ekipi, ki z dosedanjimi igrami ne moreta biti zadovoljni. Za nepohlepne bi moralo biti 1.70 na oba gola dovolj, nikogar pa ne bi presenetil remi, ki zagotavlja množenje vložka s 3.50.