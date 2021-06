Konjiček na sprehodu Zadolžitve policistov presegajo nadzor v prometu in pisanje kazni, včasih jih celo doleti kakšna veliko bolj simpatična naloga. Prejšnji teden so se denimo domžalski policisti lahko družili z enoletno žrebičko, ki se je sprehajala po Depali vasi. Ali si je samo želela pretegniti kopita ali pa je bila namenjena na kak poseben kraj, ni razčiščeno, so se pa morali policisti malce potruditi, da so našli njenega lastnika. Žrebička namreč ni bila čipirana, je bila pa vseeno dokaj prepoznavna – njeno kot svila sijočo dlako je krasila rožnata uzda. Na pomoč nebogljenim živalim večkrat priskočijo tudi gasilci. Prejšnji teden so tisti iz manjšega kraja v Michiganu reševali rakunjega mladiča, ki se je z glavo ujel v pokrov kanalizacijskega jaška. Pri nalogi so se dodobra spotili, a se je zgodba končala srečno. Iz podobnih nezavidljivih situacij so v preteklosti reševali že kužka z glavo, zataknjeno v pnevmatiko, ter lisico, ki se je z glavo zataknila v zarjavelo kolo.

Poskočni gasilci Ko ne gasijo požarov, rešujejo ljudi iz zverižene pločevine ali v krošnje ujetih mačk, se znajo metliški gasilci tudi malce poveseliti. V zadnjem letu in pol jim je množična druženja (tudi) na gasilcih veselicah onemogočil virus, a so čas zelo dobro izkoristili, obiskovali starejše občane in jim krajšali dolge samotne dni, obenem pa poskrbeli za ohranjanje dobre kondicije in tovarištva. Člani najstarejšega prostovoljnega gasilskega društva pri nas, šteje že 152 let, so se preizkusili v plesnem izzivu. Dva meseca so po manjših skupinah vadili ples na pesem Jerusalema, pred kratkim pa ga tudi posneli. Sodelovalo je 56 članov, vse od pionirjev, do veteranov. Najmlajši gasilec na posnetku je star šest, najstarejši pa 80 let.

Leteli steklenice, mize in stoli Tako zelo dolgo smo čakali na lepo vreme in odprtje teras ter končno dočakali oboje. A so nekateri zadevo vzeli malce preresno. V središču Zagreba se je na enega prvih poletnih dni razvil pravi množični pretep. Hrvaška prestolnica je bila nabito polna, skozi njo se je vilo pravo morje ljudi, zdelo se je, da so se vrnili dobri stari časi. A nenadoma je milino uživanja prekinil kaos, mimo glav obiskovalcev so začele leteti mize, stoli, steklenice. »Pazi, da ti ne bo odletela še glava,« je menda pred prvim poletelim kosom pohištva zagrozil mladenič iz skupine, ki je sprožila pretep. To še ni bilo dovolj – nekdo je od nekod potegnil solzivec in ga vrgel, ljudje so kričali in bežali, kri je špricala. Med miroljubnim posegom natakarja je še ta dobil klofuto ali dve. Kaos so pomirili šele policisti, pri iskanju storilcev pa jim bo pomagala nadzorna kamera, ki je v objektiv ujela vse vročekrvneže.

Zaradi kartice napadla očeta »Navaden smrad si in nikakršen oče. Ubiti bi te bilo treba,« je pred kakim mesecem na očeta vzrojila 27-letna Zagrebčanka. Potem je vzela metlo, z močnim zamahom proti dnevni sobi pa razbila okno. Starša sta poklicala policijo, ki jo je prijela zaradi družinskega nasilja. Tereza je bila besna, ker so ji v trgovini s pohištvom zavrnili kreditno kartico, ki ji jo je posodil oče, zaradi česar se ji je zdelo, da ga lahko tako napade. Sodnik za prekrške jo je spoznal za krivo in ji naložil okoli 130 evrov kazni.