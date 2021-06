Poskusna selitev na deželo

Frederik Fischer je študiral medije in ekonomijo v Hannovru, Aarhusu, Amsterdamu, Londonu in Washingtonu. Deset let je delal kot novinar in se pri tem specializiral za tehnološke teme. Soustanovil je tudi tri medijska zagonska podjetja. Zatem se je začel ukvarjati z eno pogostih želja v nemških družinah, ki se je v času koronske krize še povečala. Prebivalci velikih nemških mest se namreč soočajo s težavo, da za čedalje manj prostora plačujejo čedalje več denarja. V Hamburgu za 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje najemodajalci zlahka zahtevajo 2000 evrov in več, v drugih velikih urbanih središčih ni bistveno drugače. V času pandemije, ko sta delo in življenje večinoma potekala za domačimi stenami, so se tej težavi pridružili še utesnjenost, pomanjkanje zelenega prostora in posledično prenatrpana otroška igrišča ter sprehajališča. Že v predkoronskem času so se mnogi Nemci spogledovali z življenjem na deželi, a mnogi niso zbrali dovolj poguma, da bi mestu obrnili hrbet in se odločili za podeželsko avanturo. Frederik Fischer se je odločil, da jim bo olajšal ta korak in jim omogočil neke vrste poskusno bivanje na deželi. V letu 2019 je vzpostavil projekt »Poletje pionirjev«, v okviru katerega lahko »pionirji« začasno in z minimalnimi stroški preizkusijo življenje na deželi, njihove ideje, znanje in ustvarjalnost pa naj bi koristili tudi brandenburškemu kraju Wittenberg, ki je od sedemdesetih let prejšnjega stoletja izgubil kar dobro polovico svojih prebivalcev. Kraj je za minimalno najemnino ponudil nekdanja delavska stanovanja, ki so jih z denarjem iz občinske blagajne tudi skromno opremili, ter brezplačne pisarne, v katerih naj bi začasno priseljeni delali na daljavo. Projekt je uspel, od 60 prijavljenih se jih je 20 izbranih v resnici začasno preselilo na deželo, polovica jih je bivanje še podaljšala in večina teh bo tudi ostala. V teh dneh pa se začenjata že dva nova taka projekta, in sicer v Hombergu in Alteni.