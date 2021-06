V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega, so pojasnili v podjetniškem skladu in dodali, da so do prijave na razpis upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 odstotkov, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.