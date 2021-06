Terčeljeva je za Slovenijo nastopila že na poletnih olimpijskih igrah 2012 v Londonu, 28. septembra 2019 pa je postala svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah, s čimer je izpolnila tudi olimpijsko kvoto.

Na evropskem prvenstvu na divjih vodah v italijanski Ivrei v začetku maja je Terčeljeva nadaljevala niz odličnih uvrstitev in osvojila srebrno odličje. »Počaščena in ponosna sem, da me je vodstvo slovenske olimpijske reprezentance izbralo za nosilko slovenske zastave na otvoritvi v Tokiu,« je ob tem povedala kajakašica.

Tokić ima bogate olimpijske izkušnje, saj bodo igre v Tokiu že njegove četrte po Pekingu 2008, Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016. Na prvih dveh se je uvrstil v tretji krog tekmovanja, leta 2016 pa v četrti krog.

Na evropskih prvenstvih je Tokič osvojil dve bronasti kolajni med dvojicami ter po eno v posamični in ekipni konkurenci. Tokić je v dolgi in uspešni športni karieri s svojim odnosom do športa in optimizmom ničkolikokrat dokazal, da gre za vzornega športnika, na katerega je Slovenija upravičeno ponosna in si povsem zasluži privilegij nosilca zastave, so prepričani v vodstvu slovenske olimpijske reprezentance.

»Nositi slovensko zastavo na otvoritvi olimpijskih iger mi pomeni ogromno. Hvala Olimpijskemu komiteju Slovenije, ker je prepoznal rezultate moje športne kariere. Biti izbran za nosilca v konkurenci Rogliča, Pogačarja, Dončiča in drugih vrhunski športnikov je res nekaj neverjetnega,« je povedal 40-letni Tokić.