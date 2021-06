Več kot dvajset pripadnikov specialnih enot afganistanske vojske je bilo danes ubitih v severni provinci Farjab, kjer že nekaj časa poteka ofenziva talibanov. Dobro izurjene specialne enote, ki dobijo najtežje bojne naloge, so imele misijo ponovno prevzeti nadzor nad okrožjem, ki so ga nedavno zavzeli talibani, in so jih na območje prepeljali z letali. Sprva je misija na videz uspela, a to je bila le zaseda, saj so se talibani poskrili v sosednjih vaseh in potem napadli, zajeli vojake in jih usmrtili, je dejal predstavnik afganistanske vlade. Posnetki ubitih vojakov so zakrožili po spletu, med njimi je očitno tudi poveljnik specialnih sil Suhrab Azimi, ki je užival velik ugled.

Nasilje v državi se tako nadaljuje, talibani pa so dosegli vrsto uspehov. Odkar so ZDA in zaveznice napovedale umik svojih vojakov do začetka septembra, so talibani zavzeli 27 okrožij. Ob tem so se v Katarju sicer nadaljevala pogajanja talibanov in predstavnikov vlade v Kabulu, ki so se začela septembra lani in praktično zastala aprila. Posebni odposlanec EU za Afganistan Tomas Niklasson ob tem pravi, da časa za dogovor zmanjkuje in da je napredka zelo malo. Dejal je, da bi morali imeti na mizi konkretne predloge ene in druge strani, da bi videli, kakšen je mogoč kompromis. Predstavnik talibanov je dejal, da imajo takšen predlog, da pa ga nočejo deliti s tujci. agencije