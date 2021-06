Novinarji Svet24, POP TV in Večera so namreč v torek na ministrstvo za obrambo (Mors) poslali vprašanja glede udeležbe ministra Mateja Tonina na vrhu zavezništva Nato v Bruslju. Vprašanja pa je danes objavil Požar na svojem portalu, poleg tega je objavil tudi posnetek zaslona z elektronskimi naslovi, navajajo v društvu novinarjev.

Ob tem poudarjajo, da komunikacijsko zasebnost zagotavlja 37. člen ustave, ki določa, da se varstva tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivosti človekove zasebnosti lahko ne upošteva, a zgolj na podlagi odločbe sodišča, za določen čas, in le, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.

»Novinarji so upravičeno pričakovali, da bo vsebina novinarskih vprašanj ostala pri tistem, ki mu je bila poslana,« so poudarili. V preteklosti so nekatere institucije in posamezniki že objavljali novinarska vprašanja in odgovore nanje, vendar na svojih komunikacijskih kanalih. Društvo je takšno prakso označilo kot problematično, saj je lahko manever tistih, o katerih novinarji poročajo, da zmanjšajo odmevnost določenega medijskega poročanja.

Vendar pa tokrat ne gre za objavo vprašanj in odgovorov na denimo spletni strani Morsa, kar bi še bilo pogojno sprejemljivo, če bi izhajalo iz slabega profesionalnega odnosa in nezaupanja subjektov, ki komunicirajo, navajajo v društvu.