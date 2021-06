Izgovorov, da vadbo začnemo jutri, naslednji teden ali ko bo lepo vreme, ne sme biti več. Skrb za zdravo telo pomeni tudi skrb za zdrav duh, stanje, ki je še kako pomembno po vseh pretresih in ob njih, ki so se ljudi zavestno ali podzavestno dotaknili v zadnjem letu.

Marija Radič iz medicinskega centra v Rimskih termah svetuje, da si je zelo pomembno za dnevno ali tedensko rekreacijo izbrati tisto vrsto vadbe, ki nas najbolj veseli, saj s tem do vadbe ne bomo čutili odpora: »Skoraj vsi ljudje se v vadbo zaženemo z vso silo in včasih se zdi, da želimo zgolj v enem dnevu nadoknaditi vse, česar nismo delali v preteklih tednih, morda celo mesecih ali letih. Intenzivnost začnite dodajati počasi, prav tako čas trajanja vadbe. Pri vsaki vadbi se poveča količina znoja, zato je treba med vadbo poskrbeti, da je telo ustrezno hidrirano, pomembna je tudi uravnotežena prehrana. Običajno je potrebnih 21 dni, da človek v celoti osvoji neko navado, nov slog življenja in novo miselnost.

V dvoje in z realnimi cilji

V dvoje je lažje, povabite koga od družinskih članov ali prijatelja in se spodbujajta, svetuje fizioterapevtka: »Zadajte si realne cilje. Naj bo vaš cilj 10.000 korakov na dan. Ne primerjajte se z drugimi, držite svoj tempo in intenzivnost vadbe. Lahko preizkusite tudi kaj novega: nordijsko hojo, plavanje, kolesarjenje, vaje z žogo ali jogo. Med vadbo si privoščite poslušanje priljubljene glasbe. Naj vas motivirajo rezultati vadbe, dobro počutje, izboljšanje zdravja, več energije in boljša kondicija.«

Ko se gibamo, naše telo in možgani proizvajajo hormone, ki pozitivno vplivajo na naše razpoloženje, spomin, raven energije in dobro počutje. »Poleg sprehoda v naravi za dobro duševno počutje priporočam dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, raztezne vaje in jogo. Za ta tip vadbe ne potrebujete pripomočkov ali velikega prostora, ampak le blazino in malo volje in za to vam bo telo zelo hvaležno,« razlaga Radičeva.

Stres je povzročitelj marsikatere zdravstvene težave, s pravilnim dihanjem si lahko pomagamo do bolj zdravega življenja. Sogovornica pojasnjuje, da sproščanje zmanjšuje mišične napetosti in splošno umirja telo: »Z razteznimi vajami dosežemo manjšo napetost v mišicah in te postanejo bolj prožne. V jogi so združeni elementi dihanja, sproščanja in raztezanja.«