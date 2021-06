V Sloveniji imamo zelo dobro urejeno zakonodajo s področja nasilja, vzpostavljenih imamo veliko mehanizmov za preprečevanje in obravnavo nasilja, vendar samo zakonodaja po mnenju institucije Varuha človekovih pravic ni dovolj. »Opažamo, da vsi posamezniki, ki se obračajo na nas, niso deležni enako kakovostne obravnave, v primerih prijavljenega nasilja. Potrebujemo visoko usposobljen kader v vseh institucijah, ki zakonodajo spreminja v vsakdanje življenje. Znotraj zaprtih zidov lažje neopaženo pride do kršitev pravic starejših, kar pa preprečuje tudi Državni preventivni mehanizem s svojimi preventivnimi obiski,« je izpostavil Svetina.

Ob tem je izpostavil, da nobena okoliščina ni in ne sme biti opravičilo za nasilno dejanje. »Epidemija je razgalila izzive, ki jih prinaša dolgoživa družba, vendar ključ vidim v toleranci in krepitvi sodelovanja med generacijami in družbeni solidarnosti,« je poudaril varuh človekovih pravic.

Med epidemijo covida-19 se je povečalo tudi število nasilnih dejanj v družinah. »Družinski člani so primorani več časa preživljati skupaj, več je negotovosti glede prihodnosti, ni več občutka varnosti, povečujejo se duševne stiske, mnogo ljudi je ostalo brez prihodkov. V tem času, ko se vsi skupaj soočamo s številnimi preizkušnjami, je še bolj kot kadarkoli prej pomembno, da si med sabo pomagamo, se poslušamo, si namenimo prijazno besedo in se predvsem spoštujemo,« je pozval.

»V družbi je treba spodbujati pozitiven odnos do staranja in biti pozoren do vseh nezaželenih oblik vedenja, kot so nasilje nad starejšimi ali starizem, ki je v družbi prisoten, a ne zaznan v zadostni meri,« je še zapisal.