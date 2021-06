To, kar je Realu iz Madrida uspelo v nogometu in košarki ter CSKA Moskva v odbojki, je zdaj Barceloni v rokometu – ti klubi so namreč edini, ki se v omenjenih ekipnih športih, vsak v svojem, lahko pohvalijo z dvomestnim številom naslovov evropskih klubskih prvakov. Katalonci, ki so na svojo jubilejno deseto lovoriko čakali od leta 2015, so včeraj v finalu sklepnega turnirja četverice v Kölnu, v isti dvorani, v kateri so njihovi košarkarski kolegi pred dvema tednoma izgubili v finalu evrolige proti Efesu Pilsnu, suvereno premagali Aalborg, ki je igral v svojem sploh prvem finalu, s 36:23.

Barcelona je do zmage prišla v velikem slogu, finale je bil le pika na i veličastni sezoni, v kateri so novi evropski prvaki zmagali na vseh 20 tekmah – štirinajstih v skupini, po dveh v osmini finala in četrtfinalu, na sobotni polfinalni proti Nantesu (31:26) in včerajšnji finalni. Razlika na njej, 13 golov, pa je hkrati tudi najvišja, odkar od sezone 2009/10 zmagovalca določi sklepni turnir četverice.

Začetek tekme je sicer še dal nekaj upanja, da bi lahko gledali zanimiv finale, saj so Danci v šesti minuti povedli s 4:1, a že slabih deset minut kasneje je Barcelona po delnem izidu 8:1 vodila z 9:5 in odtlej je bilo vse skupaj le še enosmerna cesta. Najvišja prednost v prvem polčasu je znašala šest golov, ko jo je Barcelona dosegla prvič (15:9 v 29. minuti), pa jo je »zakrivila« slovenska trojica Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc. Prekrasno akcijo omenjenih je zaključil slednji, uradni komentator na spletni strani evropske rokometne zveze pa je ob njej ves iz sebe kričal: »Fenomenalna akcija 'made in Slovenija'.« Makuc je ob tem dosegel še en gol, Janc skupno tri, Dolenec pa se ni vpisal med strelce.

Drugi polčas pretresov ni prinesel, Barcelona pa je ob koncu dodatno pritisnila na plin in pet minut pred koncem prvič povedla z dvomestnim številom (31:21). Za Aalborg medtem lahko zaključimo, da je pričakovanja presegel že z uvrstitvijo v finale, saj je v polfinalu izločil bogati PSG (35:33), ki tako še naprej ostaja brez naslova, na petem nastopu na sklepnem turnirju pa je še četrtič ostal brez finala. V uteho mu ostaja zmaga na tekmi za tretje mesto proti Nantesu z 31:28.

»Brez dvoma smo si zaslužili ta naslov. Malce je bilo tudi psihološke blokade zaradi zadnjega, decembrskega finala prejšnje sezone (takrat je Barcelona izgubila proti Kielu, op. p.), a ko smo se sprostili in nam je steklo, je bilo jasno, da nas bo nemogoče zaustaviti. Prihajajo spremembe, od kluba se bo poslovilo kar nekaj igralcev in trener, zato je to tudi konec ere,« je po tekmi povedal izjemni vratar Barcelone Gonzalo de Perez Vargas, ki so ga izbrali tudi za najboljšega igralca sklepnega turnirja – v finalu je poleg 14 obramb dosegel 3 gole.