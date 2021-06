Macron je danes v pogovoru z Johnsonom poudaril, da Francija in Velika Britanija delita skupno vizijo in interese pri pomembnejših globalnih vprašanjih. Pripravljen je tudi na ponoven zagon odnosov, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Pred nekaj tedni je med Londonom in Parizom izbruhnil spor zaradi ribolova pred otokom Jersey, ki sodi pod britansko krono, ni pa del Združenega kraljestva. Spor se je vrtel okoli licenc za ribolov in se je od takrat umiril. Med Evropsko unijo in Veliko Britanijo pa še vedno ostajajo nejasnosti glede trgovinskih dogovorov po brexitu v povezavi s Severno Irsko.