Kaj vse se bo podražilo, bomo še prehitro izvedeli

Strm dvig cen surovin in drugih stroškov proizvodnje hrane bodo v svojih denarnicah kmalu občutili tudi potrošniki, napovedujejo trgovci, ki se že dlje časa intenzivno pogajajo z dobavitelji glede podražitev odkupnih cen prehrambnih izdelkov. “Tako hudih bojev med trgovci in dobavitelji, kateri odstotek podražitve še sprejeti v prid potrošnika, verjetno ni bilo že desetletja,” pravi naš vir, ki dobro pozna razmere v domači živilski industriji in trgovini.