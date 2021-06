Boko Haram smrti svojega vodje še ni uradno komentiral, nigerijska vojska pa je sporočila, da preiskuje navedbe.

»Šekau je bil raje ponižan po smrti kot na Zemlji. Na mestu se je ubil z eksplozivom,« je povedal glas na posnetku, ki spominja na glas vodje Iswap Abu Musaba al Barnavija, poroča AFP.

Pripadniki Iswap na posnetku opisujejo, kako so poslali borce v enklavo Boko Harama v gozdu Sambisa in da so Šekauja našli na njegovem domu, kjer se je vnel spopad.

»Od tam se je umaknil in pobegnil, pet dni je bežal in taval po goščavi. Borci so ga še naprej iskali in lovili in ga na koncu tudi našli, » pove glas na posnetku.

Borci Iswap so Šekauja in njegove privržence pozvali, naj se predajo, a je vodja Boko Harama to zavrnil in se ubil. »Zelo smo veseli,« je dejal glas, ki je Šekauja opisal kot »zdraharja, preganjalca in uničevalca države«.

Iswap se je z Boko Haramom razšel leta 2016, ker je nasprotoval samovoljnim napadom na muslimanske civiliste in uporabi žensk v samomorilskih napadih.

V 12 letih vstaje Boko Harama na severovzhodu države je bilo ubitih več kot 40.000 ljudi, okoli dva milijona jih je moralo zapustiti domove.