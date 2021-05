V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v ponedeljek ponehala.

Vremenska slika: Hladna fronta, ki je včeraj prešla Slovenijo, se je pomaknila nad Balkan. Za njo se od severozahoda nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob Jadranu pretežno jasno, drugod bo občasno več oblačnosti. V soboto bo ob severnem Jadranu delno jasno in povečini brez padavin, popoldne bo zapihala burja. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne padavine.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden. V soboto bo sprva vpliv vremena na počutje ugoden, čez dan pa bo vremenska obremenitev naraščala, vremensko občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.